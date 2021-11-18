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Elazığ merkezli operasyonda ATM dolandırıcılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

18.11.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ merkezli operasyonda ATM dolandırıcılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda ATM cihazına yerleştirdikleri düzenekle vatandaşların banka kartı bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Elazığ, İstanbul, Kocaeli ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ATM cihazlarına yerleştirdikleri düzenekle vatandaşların banka kartı bilgilerini ele geçirip dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan F.A. (38), B.S. (29), H.A. (40), M.K.E. (27) ve F.U.Ç'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

H.A. serbest bırakılırken 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.A. ve B.S. tutuklandı, M.K.E. ve F.U.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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dolandırıcılık Elazığ

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