Elazığ polisine virüse karşı siperlik

Elazığ’da Bilim ve Sanat Merkezi tarafından Korona virüsüne karşı üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un talimatıyla ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezi tarafından siperlik maske üretimine başlandı. Üretilen siperlikler hem sağlıkçılara hemde sahada görev yapanlara ulaştırılmaya başlandı. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk’te, 84 adet siperliği ziyaret ettiği İl Emniyet Müdürü Celal Sel’e teslim etti.

Sahada canla başla mücadele eden emniyet çalışanlarına teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk,eğitim camiasının her zaman bu zorlu süreçte göreve hazır olduğunu aktardı.

