Elazığ, Şırnak ve Kilis'te koronavirüs tedbirleri devam ediyor

Ayrıca, çocukların, bebeklerin, öğrencilerin, kamuda ve özel sektörde idari izinli sayılan kişilerin zaruri haller dışında dışarı çıkması yasaklandı.

Güvenlik güçlerince şehirler arası yolda yapılan denetimlerde sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Öte yandan, kent merkezindeki caddeler ekiplerce dezenfekte edildi.

Polis araçlarından, belediye ve cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla da vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulunuldu.

- Kilis

Kilis'te Türk Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken önlemlere dair bilgilendirme çalışması yaptı.

Türk Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan, yaptığı açıklamada, vatandaşların yoğun olarak yaşadıkları bölgeler ile ortak kullanım alanlarında afiş asımı ve broşür dağıtımı yaptıklarını belirtti.

Konuyla ilgili eğitim alan gönüllülerce bilgilendirme yapıldığını anlatan Erdoğan, ihtiyaç sahibi kişilere hijyen malzemeleri ile gıda maddesi yardımı yaptıklarını söyledi.

