Elazığ TSO Meclis Başkanı Yaşar,"Karakoçan’da Besi OSB projesinin başlatılması için süreçler start almıştır"

Karakoçan İlçesinde Tarıma Dayalı Besi OSB kurulması için düzenlenen toplantının çok verimliği geçtiğini belirten Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, "Bu büyük projenin başlatılması için süreçler start almıştır” dedi.

Elazığ’ın besicilik ve hayvancılıkta en önde gelen ilçelerinin başında yer alan Karakoçan ilçesinde Tarıma Dayalı Besi OSB kurulması için hazırlık süreci başlatıldı. Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, İlçe Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, bakanlık uzmanları, Elazığ TSO ve Elazığ Ticaret Borsası temsilcileri ve muhtarların katılımı ile toplantı yapıldı. Yapılan toplantının ardından alınan karar ile hazırlık süreci başlatıldı.

Toplantı ile ilgili bilgi veren Elazığ TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar,"Oda olarak ilimizdeki tüm kurum ve kuruluşlar ile yerel yönetimlerimizin işbirliğiyle sanayi altyapılarının kurulması ve ilimizin potansiyelinin ekonomik değer haline getirilerek göç ve işsizliğe çare olunması için çok önemli çalışmalar yapılıyor. Elazığ 2.OSB, Tarıma Dayalı Besi OSB, Sera OSB ve ihtisaslaşmış Küçük Sanayi Siteleri çalışmaları devam ediyor. İlimizin tarım ve hayvancılık alanında çok önemli bir bölgesi olan Karakoçan ilçemizde sektörün daha büyük boyutlarda değer yaratması için profesyonel altyapının kurulması üzerinde de yoğun girişimlerimiz oldu. Bu doğrultuda Karakoçan Belediye Başkanımız Ayhan Akbaba ile İl Tarım ve Orman Müdürümüz Turan Karahan ile yaptığımız istişarelerde çok isabetli bir karar olacağı üzerinde uzlaştıktan sonra çalışmalarımız diğer paydaşlarımızın da katılımı ile önemli bir noktaya geldi. İlimizde konuyu masaya yatırmak üzere davet ettiğimiz Tarım ve Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç ile bakanlık uzmanları davetimize icabet ederek çok geniş kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Taraflar görüş ve önerilerini sundular. Yatırımın ilimiz ekonomi ve sanayisi için çok değerli olduğu ve ayrıca odamız tarafından çalışma süreci büyük bir hızla devam eden Biyogaz Üretim Tesisi için de bu yatırımın çok değerli olduğu görüşü ortaya çıktı. Daire başkanımız Oruç, Elazığ’ın çok güzel işler yaptığına şahit olduğunu ifade ederek, bu son projenin de çok isabetli olduğunu belirtti ve bakanlık olarak tam destek verdiklerini, çalışmaya katkı sağlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Karakoçan Belediye Başkanımız Akbaba’da odamıza ve tüm paydaşlara teşekkür ederek ilçenin ekonomik potansiyelinin açığa çıkması anlamında büyük bir yatırım olacağını ve Karakoçan Belediyesinin tam destek verdiğini ifade etmiştir. Toplantımız çok verimli geçmiş ve bu büyük projenin başlatılması için süreçler start almıştır”ifadelerini kullandı.

