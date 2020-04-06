Elazığ Valiliğinden sokak hayvanlarına yem ve mama desteği

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valiliği, yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları ve kuşlara yem ile mama veriyor.

Kentte, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında lokanta, restoran gibi iş yerlerinin hizmetlerini geçici durdurması, park ve bahçelerdeki insan yoğunluğunun azalmasından dolayı yem ve mama bulamayan sokak hayvanları ile kuşlar için çalışma başlatıldı.

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan bireylere yönelik yardımlarını sürdüren Vefa Sosyal Destek grubu ekipleri, sokak hayvanları için de kentin belirli noktalarına yem ve mama bıraktı.

