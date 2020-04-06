Elazığ Valisi "kitap okuyorum" dedi,gençlere binlerce kitap toplandı

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın Korona Virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 20 yaş altı için paylaştığı" Bol bol kitap okuyun" mesajı kampanyaya dönüştü, binlerce kitap bağışı geldi.

Çin’de ortaya çıkıp dünyaya yayılan Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da alınan tedbirlere vatandaşların çoğunluğu uyuyor.Yasak ve evde kal çağrılarına uyanlar için sosyal medyadan Vali Çetin Oktay Kaldırım,"20 Yaş Altı,evdeyiz değilmi.Bende sizin gibi iki gündür evden çıkmıyorum, aileme, sevdiklerime vakit ayırıyorum. Bol bol kitap okuyorum.Sizde aynısını yapın, pişman olmazsınız.Aşağıda sizinle paylaştığım kitabı okuyorum.Siz arkadaşlarınıza hangi kitabı önerirsiniz"paylaşımında bulundu.

Bunun üzerine yorum yapan gençlerden biri"Sayın valim bi güzellik yapıp bu kitabı banada gönderseniz evden kitap almak için çıkamıyorum

Adresi vereyim mi"diye yazdı.Vali Kaldırım ise "Ver Gakgo" diyerek gencin adresini alıp istediği kitabı gönderdi. Kitabı teslim alan genç teşekkür ederken, paylaşım biranda kampanyaya dönüştü.