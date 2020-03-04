Elazığ ve Bingöl'deki öğrencilerden Mehmetçiğe ışıklı destek

ELAZIĞ/BİNGÖL (AA) - Elazığ ve Bingöl'de Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla odalarının ışıklarıyla "TSK" yazdı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ahmet Kabaklı, Ömer Bilginoğlu, İzzetpaşa, Harput ve Sare Ana yurtlarında kalan öğrenciler, yurt binalarının ön cephesindeki odaların ışıklarını kullanarak Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Etkinlikler esnasında İstiklal Marşı okuyarak "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan atan öğrenciler, "Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev alan Mehmetçiğe destek verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin vatan ve millet sevgisiyle her daim ülkenin güvenliği için mücadele eden Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.

Işıklı etkinliklerle öğrencilerinin bugüne kadar yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen tüm harekat ve operasyonlarda olduğu gibi Bahar Kalkanı Harekatı'nda da görev alan Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermeye çalıştıklarını dile getiren Eren, şunları kaydetti: