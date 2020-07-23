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Elazığ'da 1 ton 110 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 23.07.2020 11:01 | Son Güncelleme

Elazığ'da 1 ton 110 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda 1 ton 110 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak tütün ile bazı malzemeler getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında kaçak malzemelerin getirildiği aracı takibe alan ekipler, durdurdukları araçta arama yaptı.

Aramada 1 ton 110 kilogram kıyılmış tütün, 3 gümrük kaçağı cep telefonu ile 81 çift ayakkabı ele geçirildi.

Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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