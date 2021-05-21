Elazığ'da 186 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da tarihi eser niteliğinde 186 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.A'nın, elinde bulundurduğu tarihi sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

H.A'yı bir süre takibe alan ekipler, adresine düzenledikleri operasyonda tarihi değere sahip 186 sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



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