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Elazığ'da 2 şüpheli çaldıkları kabloları yaktıkları sırada yakalandı

04.01.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 2 şüpheli çaldıkları kabloları yaktıkları sırada yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çaldıkları bakır kabloları boş bir ikamette yakarken suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde devriye görevi esnasında boş bir ikametten duman çıktığını fark etti.

Bunun üzerine ikamette arama yapan ekipler, şüpheliler A.G. ve F.Ç'yi çaldıkları bakır kabloları yakarken suçüstü yakaladı.

Ekiplerin incelemesinde olay yerinde bir kısmı soyulmuş yaklaşık 40 kilogram bakır kablo ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.G. ve F.Ç'nin ayrıca 25 suç kaydı olduğu tespit edildi.

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