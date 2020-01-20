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  4. Elazığ’da 4 yılda annelere 15 milyon lira doğum yardımı yapıldı

Elazığ’da 4 yılda annelere 15 milyon lira doğum yardımı yapıldı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 20.01.2020 10:57 | Son Güncelleme

Elazığ’da son 4 yılda 37 bin 279 anneye 15 milyon 713 binlira doğum yardımı yapıldığı bildirildi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, Elazığ’da annelere yapılan doğum yardımı ile ilgili bilgi verdi.2015 yılında yürürlüğe giren doğum yardımlarının ilgili yönetmelik kapsamında yapıldığını anımsatan İl Müdürü Kenç:"Elazığ’da Haziran 2015 ile Aralık 2019 tarihleri arasında 37 bin 279 anneye 15 milyon 713 bin 842 bin tl doğum yardımı yapıldı.

Elazığ’da 4 yılda annelere 15 milyon lira doğum yardımı yapıldı

Elazığ’da son 4 yılda 37 bin 279 anneye 15 milyon 713 binlira doğum yardımı yapıldığı bildirildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, Elazığ’da annelere yapılan doğum yardımı ile ilgili bilgi verdi.
2015 yılında yürürlüğe giren doğum yardımlarının ilgili yönetmelik kapsamında yapıldığını anımsatan İl Müdürü Kenç:"Elazığ’da Haziran 2015 ile Aralık 2019 tarihleri arasında 37 bin 279 anneye 15 milyon 713 bin 842 bin tl doğum yardımı yapıldı. Türk vatandaşlarına, canlı doğan ilk çocuğu için 300, ikinci çocuğu için 400, üçüncü çocukları için 600 TL tutarında doğum yardımı yapılıyor. Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren gerçekleşen her canlı doğum için verilmektedir. Bu tarihten önce doğan çocuklar bu yardımdan yararlanamıyorlar. Ancak yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılmaktadır"dedi.
Doğum yardımlarının aralıksız devam edeceğini aktaran Kenç , "Çocukları canlı doğan Türkiye vatandaşları ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi kapsamına giren tüm vatandaşlar doğum yardımı başvurusunu yapma hakkına sahiptir. Doğum yardımına başvuracak kişilerin başvuracağı yerler, merkezde yaşayan vatandaşlarımız Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüze, Kovancılar, Karakoçan, Arıcak, Palu ilçelerimizde ikametgah eden vatandaşlarımız ise Kovancılar ilçemizde hizmete açılan Kovancılar Sosyal Hizmet Merkezine başvuruda bulunabilirler"diye bilgi verdi.
Başvurunun anne yada baba tarafından yapıldığını dile getiren Kenç , "Annenin Türkiye vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da bakanlıkça belirlenecek zorunlu hallerde başvuru Türkiye vatandaşı olan baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılır. Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde çocuğun kanuni temsilcisi tarafından başvuru yapılır. Başvuru anne, baba ile çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını veya mavi kart kütüğüne kayıtlı kimlik numaralarını, doğruluk beyanını ve bakanlıkça belirlenecek diğer bilgileri içeren dilekçe ile yapılır"diye konuştu.

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