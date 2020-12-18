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Elazığ’da ağabey kardeşini sokak ortasında silahla vurdu

ELAZIĞ HABERLERİ  | 18.12.2020 09:57 | Son Güncelleme

Elazığ’da gece sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında bir şahıs ağabeyi tarafından sokak ortasında silahla vurularak yaralandı.Olay, sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde gece 02.30 sıralarında merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Kubbeli Cami Sokak’ta meydan geldi.Edinilen bilgiye göre, ağabey Ş.

Elazığ’da gece sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında bir şahıs ağabeyi tarafından sokak ortasında silahla vurularak yaralandı.
Olay, sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde gece 02.30 sıralarında merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Kubbeli Cami Sokak’ta meydan geldi.Edinilen bilgiye göre, ağabey Ş. B. ile kardeşi B.B. arasında aile içi nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ağabey, kardeşini silahla vurarak yaraladı, araçla kaçtı. Anneleri ise sokakta feryat ederek yardım istedi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeş ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaçan ağabeyin yakalanması için çalışma başlattı.

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