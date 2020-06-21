YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da ağıla giren kurtlar 22 koyunu telef etti

Elazığ'da ağıla giren kurtlar 22 koyunu telef etti

ELAZIĞ HABERLERİ  | 21.06.2020 13:49 | Son Güncelleme

Elazığ'da ağıla giren kurtlar 22 koyunu telef etti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da ağıla giren kurtların saldırısı sonucu 22 koyun telef oldu, 7'si yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Hicret Mahallesi Pınarbaşı Sokak'ta bulunan Nihat Gülbasan'a ait 100 koyunun bulunduğu ahıra kurt girdi.

Kurtların saldırısı sonucu koyunlardan 22'si telef oldu, 7'si ise yaralandı.

Mahalle muhtarı Murat Gülbasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde mahalleye inen kurtların kardeşine ait ağıla girdiğini belirtti.

Hayvanlarını yemlemek için ağıla girdiklerinde durumu fark ettiklerini anlatan Gülbasan, "Kurtlar maalesef ağıldaki 22 hayvanı telef etmiş, 7'sini de yaralamış. Kardeşim borçla aldığı bu hayvanları kurban bayramında satacaktı ancak başına böyle talihsiz bir olay geldi." dedi.

Gülbasan, olayın ardından mahalle sakinlerinin tedirgin olduğunu kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatiliEbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatili
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
03:01
Sabah
04:52
Öğle
12:30
İkindi
16:25
Akşam
19:58
Yatsı
21:41

Elazığ Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Gül Eczanesi
Merkez
Hazar Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Serap Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:"Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:"Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez"

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Elazığ’da gergedan böceği görüntülendi

Elazığ’da gergedan böceği görüntülendi

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.