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  4. Elazığ’da araç yangını

Elazığ’da araç yangını

ELAZIĞ HABERLERİ  | 12.01.2020 19:53 | Son Güncelleme

Elazığ’da seyir halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.Yangın, akşam saatlerine Atatürk ile Cahit Dalokay bulvarlarının kesiştiği istasyon kavşağında meydan geldi.

Elazığ’da seyir halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerine Atatürk ile Cahit Dalokay bulvarlarının kesiştiği istasyon kavşağında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BC 459 plakalı otomobil seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Araçtan çıkan dumanları fark eden sürücü, kavşakta otomobili durdurup yangın tüpü ile müdahale etti. Bu sırada haber verilen itfaiye ekipleri olay yerine gelerek, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Motor kısmındaki elektrik aksamından dolayı yangın çıktığı belirtilen ve ekiplerin çalışması ile söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

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