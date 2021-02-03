Elazığ’da aranan 47 şahıs yakalanıp tutuklandı

Elazığ’da polisin son 2 hafta içerisinde yaptığı çalışmada suça karışan ve aranan şahıslarında yer aldığı 200 şüpheli yakalandı, 47’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, önleyici tedbirler doğrultusunda kent genelinde son iki hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları yaptı. Ekiplerin yaptığı uygulamalarda aralarında 10 ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulanan şahıslarda olmak üzere 156’sı aranan, diğerleri asayiş olaylarına karışan toplam 200 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 47’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca şüphelilerden 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, çeşitli miktarlarda kokain ve kubar esrar, çalıntı 2 adet otomobil,1 adet motosiklet, 2 adet televizyon, çeşitli ev eşyaları ele geçirildi.

Kayıp olarak aranan 15 şahsı da bularak yakınlarına teslim eden polis, bir tekel bayine ise ruhsatsız faaliyette bulunmaktan 6 bin 300 TL para cezası uygulayarak mühürledi.

