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Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı

07.10.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 149 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde asayiş ve şok uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, son bir haftada düzenledikleri uygulamalarda çeşitli suçlardan 149 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 12 kurusıkı tabanca, 68 mermi, 785,7 gram esrar ve altın bilezik ele geçirildi.

Çalıntı bilezik sahibine teslim edildi.

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