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Elazığ'da atlı jandarma timi göreve başladı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 04.07.2020 16:59 | Son Güncelleme

Timde görevli Astsubay Cihan Yıldız: - "Valilik koordinasyonunda vatandaşımızın emniyet, asayiş ve güvenliğini sağlamaktayız"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, atlı jandarma timi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alarak devriye görevi yapmaya başladı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) gönderilen atlı jandarma timi, 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde etkilenen vatandaşlara destek olmak için Elazığ'da geçici olarak görevlendirildi.

Atlı jandarma timi, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Elazığ Belediyesi cip mesire alanı, Hazar Gölü çevresi ve tarihi Harput Mahallesi'nde, turistlerle vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayacak.

Vatandaşlar, atlı jandarma timine ilgi gösterdi, onlarla fotoğraf çektirdi.

Atlı jandarma timinde görevli Astsubay Cihan Yıldız, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla Elazığ'a geldiklerini söyledi.

Halkın yoğun olarak gittiği yerleri atlarıyla gezip denetleyeceklerini aktaran Yıldız, "Valilik koordinasyonunda vatandaşımızın emniyet, asayiş ve güvenliğini sağlamaktayız." dedi.

Vatandaşlardan Şengül Genel de ailesiyle temiz hava alıp gezmeye geldikleri mesire alanında atlı jandarma timini görünce mutlu olduğunu belirtti.

Genel, "İnsanların dikkatini çekiyor. Hem eğlenceli hem de güven veriyor. Çocuğum da atları sevdi." diye konuştu.

Tuanna Şen ise, "Ailem ile birlikte piknik yaparken atlı jandarma geldi. Fotoğraf çektik. Güzel vakit geçirdik." ifadelerini kullandı.

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