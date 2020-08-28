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Elazığ’da bir köy Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 28.08.2020 18:39 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyü Korona virüs (Covid-19) nedeniyle 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla ilgili Kovancılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada," İlçemize bağlı Okçular Köyünde ikamet eden kişilerde Korona virüs teşhisli vakaların artış göstermesi nedeniyle, hastalığın yayılmasını engellemek ve kamu sağlığını korumak amacıyla söz konusu köyün 28.08.2020 saat 16:00 itibariyle 14 gün süre ile karantina altına alınmasına, bu süre içinde köyde yeni bir vaka tespit edilmemesi halinde karantinanın sona erdirilmesine, istisnai durumlar dışında evden dışarı çıkılmamasına, tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin ilgili birimlerce azami derecede alınmasına karar verilmiştir"denildi.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyü Korona virüs (Covid-19) nedeniyle 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.
İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla ilgili Kovancılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada," İlçemize bağlı Okçular Köyünde ikamet eden kişilerde Korona virüs teşhisli vakaların artış göstermesi nedeniyle, hastalığın yayılmasını engellemek ve kamu sağlığını korumak amacıyla söz konusu köyün 28.08.2020 saat 16:00 itibariyle 14 gün süre ile karantina altına alınmasına, bu süre içinde köyde yeni bir vaka tespit edilmemesi halinde karantinanın sona erdirilmesine, istisnai durumlar dışında evden dışarı çıkılmamasına, tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin ilgili birimlerce azami derecede alınmasına karar verilmiştir"denildi.

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