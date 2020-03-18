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Elazığ’da Çanakkale Zaferi’nin 105. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü

ELAZIĞ HABERLERİ  | 18.03.2020 11:51 | Son Güncelleme

Elazığ’da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle sade bir programla çelenk koyma töreni ve şehitlik ziyareti yapıldı.Çanakkale Zaferi’nin 105.

Elazığ’da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle sade bir programla çelenk koyma töreni ve şehitlik ziyareti yapıldı.
Çanakkale Zaferi’nin 105. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Elazığ’da, korona virüsü tedbirleri kapsamında sade bir resmi tören düzenlendi. Garnizon şehitliğindeki törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Müftüsü Yusuf Sarıkıya ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç katıldı.
Törende Saygı duruşunun ardından çelenk konuldu.İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edilmesinin ardından, şehitlikler ziyaret edilerek kabirlere karanfil bırakıldı.

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