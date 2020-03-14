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Elazığ’da çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 14.03.2020 11:16 | Son Güncelleme

Elazığ polisinin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı resmi, sivil, motorize ekipler ve çarşı ile mahalle bekçilerinin katılımıyla son bir hafta içerisinde önleyici tedbirler amacıyla şok ve genel asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Elazığ polisinin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı resmi, sivil, motorize ekipler ve çarşı ile mahalle bekçilerinin katılımıyla son bir hafta içerisinde önleyici tedbirler amacıyla şok ve genel asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Ekiplerin yaptığı uygulamalar kapsamında 5 bin 550 şahıs ile 2 bin 785 araç sorgulandı. 104 yoklama kaçağına işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı. Yakalanan 4 şahıs yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 35’i tutuklandı.
Şüphelilerden 2’si kurusıkı 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet bıçak ile çalıntı olduğu belirlenen 1 araçta ele geçirildi.
Öteyandan uygulamalar kapsamında kayıp olarak aranan 7 şahsında bulunarak ailesine teslim edilirken, kimlik bildirimsiz işçi çalıştıran 1 iş yerine de işlem yapıldığı bildirildi.

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