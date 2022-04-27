YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da çiftlikten hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da çiftlikten hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

27.04.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da çiftlikten hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde, bir çiftlikten hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Nimri Köyündeki bir çiftlikte şüpheli şahısların olduğunu fark etti.

Ekipler çiftliği kontrol ettikleri esnada içeride bulunan 4 zanlı kaçmaya başladı.

Yapılan takip sonucu şüpheliler H.Ü, M.T, M.A. ve K.A, çiftlikten 5 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda yakalandı.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 1 yılda 14 milyon lira tasarruf sağlandıKömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 1 yılda 14 milyon lira tasarruf sağlandı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 27 Nisan Çarşamba

İmsak
03:52
Sabah
05:24
Öğle
12:26
İkindi
16:12
Akşam
19:18
Yatsı
20:43
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fransız siyasetçiden rest! Annesi playboy dergisine çıkınca...

Fransız siyasetçiden rest! Annesi playboy dergisine çıkınca...

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Fazla masraf etmeden yedek bir telefonum olsun diyenler için 2500 TL altı akıllı telefon önerileri

Fazla masraf etmeden yedek bir telefonum olsun diyenler için 2500 TL altı akıllı telefon önerileri

MasterChef Türkiye müjdesi sonrası flaş iddia!

MasterChef Türkiye müjdesi sonrası flaş iddia!

Flört uygulamasından tanıştı! Dehşeti yaşadı

Flört uygulamasından tanıştı! Dehşeti yaşadı

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.