YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da Covid-19 denetimi

Elazığ’da Covid-19 denetimi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 17.09.2020 12:25 | Son Güncelleme

Elazığ’da Koranavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında jkent merkezinde denetim gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 salgını nedeniyle ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganı ile 81 ilde başlattığı denetimler, tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da yapılmaya devam ediyor.

Elazığ’da Koranavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında jkent merkezinde denetim gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 salgını nedeniyle ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganı ile 81 ilde başlattığı denetimler, tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Vali Vekili Abdulkerem Abbasoğlu ve beraberindekiler tarafından kentin en işlek caddesi olan Gazi’deki iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Salgına karşı esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yapan ekipler, hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda alınması gereken tedbirlere ilişkin uyarılarda bulundu.
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde her gün yaptığı denetimleri sürdürdü. Ekiplerin denetiminde maskeyi yanlış kullananlar uyarıldı, takmayan bazı kişilere ise 900 TL’lik cezai işlem uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia! Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia!
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi

Elazığ Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
04:37
Sabah
06:00
Öğle
12:23
İkindi
15:52
Akşam
18:36
Yatsı
19:53

Elazığ Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Eylül Eczanesi
Merkez
Hande Eczanesi
Merkez
Koç Eczanesi
Merkez
Sağlam Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Elazığ’da jandarmadan Covid-19 denetimi
Elazığ’da jandarmadan Covid-19 denetimi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Elazığ'da demir yolu üst geçidinden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Elazığ'da demir yolu üst geçidinden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
İntihara teşebbüs eden genci polis ikna etti
İntihara teşebbüs eden genci polis ikna etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.