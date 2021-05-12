Elazığ'da devrilen cipteki 3 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ merkeze bağlı Sarıçubuk köyü yolunda M.F.A. idaresindeki 23 AAE 496 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada araçtakilerden 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.



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