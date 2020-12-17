YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da eğitimciler kan bağışında bulundu

Elazığ’da eğitimciler kan bağışında bulundu

ELAZIĞ HABERLERİ  | 17.12.2020 17:35 | Son Güncelleme

Elazığ’da eğitimciler "İyilik Kanımızda Var" sloganıyla Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Elazığ’da eğitimciler "İyilik Kanımızda Var" sloganıyla Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile birlikte eğitimciler Türk Kızılay Şubesince öğretmen evi önünde kurulan kan aracında Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine dikkat ederek kan verdi.
Kovid-19 salgını döneminde kan bağışında bulunmanın önemli olduğunu dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Gürtürk,"Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu “İyilik Kanımızda Var’ projesi kapsamında İmam Hatip okullarımızın yönetici ve öğretmenleri, mezunları ve dernek ile birlikte bugün kan vermek için bir araya geldik. Bu süreçte özellikle ihtiyacın yoğun olduğu bu zamanda kan ve plazmaya ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek sunmak için buradayız. Bugün burada kanların bir hayat kurtaracağının bilincinde olarak tüm vatandaşlarımızı da Kızılay’a kan vermeye davet ediyoruz. İçinden geçtiğimiz zorlu süreç nedeni ile öğretmenlerimiz belirli aralıklarla gelip bu kampanyamıza destek vermeye devam edecekler. Benim tüm vatandaşlarımızdan isteğim özellikle bu süreçte maske mesafe, temizlik kurallarına uymalarıdır"dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar
1/

Elazığ Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
06:00
Sabah
07:28
Öğle
12:24
İkindi
14:50
Akşam
17:10
Yatsı
18:34

Elazığ Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Perşembe

Bahadır Eczanesi
Merkez
Beray Eczanesi
Merkez
Hazar Eczanesi
Merkez
Selmanoğlu Eczanesi
Merkez
Cannur Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.