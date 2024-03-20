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Elazığ’da geleneksel Ramazan etkinleri devam ediyor

İHA İHA
20.03.2024 14:03
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Elazığ Belediyesinin her akşam düzenlediği geleneksel Ramazan etkinlikleri programı çerçevesinde Mustafa Cihat Elazığlılarla buluştu.

Elazığ’da geleneksel Ramazan etkinleri devam ediyor

Elazığ, Ramazan ayının manevi iklimini ve coşkusunu, Ramazan programlarıyla yaşamaya devam ediyor. Elazığ Belediyesi tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen geleneksel Ramazan etkinliklerinde tasavvuf müziğinin güçlü isimlerinden Mustafa Cihat sevenleriyle buluştu. Sosyal hayatı canlı tutmak amacıyla düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mustafa Cihat, seslendirdiği ezgi ve ilahilerle dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Programda dinleyiciler de hep birlikte Mustafa Cihat’a eşlik etti.

Program, Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu’nun tasavvuf müziğinin güçlü isimlerinden Mustafa Cihat’a Elazığ Belediyesi çinicilik kursunda el emeği göz nuru yapılan tablonun hediye edilmesi ile sona erdi.

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