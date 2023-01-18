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Elazığ'da hafif ticari araç motosiklet ile iş yerinin vitrinine çarptı

18.01.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Elazığ'da hafif ticari araç motosiklet ile iş yerinin vitrinine çarptı

Elazığ'da hafif ticari aracın kurye motosikleti ile bir iş yerinin vitrinine çarpması sonucu sürücünün yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi'nde, M.K. idaresindeki 06 HC 5175 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce bir iş yerinin önündeki kurye motosikletine ardından iş yerinin vitrinine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde kontrolden çıkan aracın etrafında dönerek önce kurye motosikletine ardından iş yerinin vitrinine çarptığı görülüyor.

Hasar meydana gelen iş yerinin 2 hafta önce hizmete açıldığı öğrenildi.

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Elazığ güvenlik kamerası

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