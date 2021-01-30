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Elazığ’da hafta sonu kısıtlama sessizliği

30.01.2021 10:27 | Son Güncelleme:
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Ülke genelinde olduğu gibi akşam itibariyle tekrar başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Elazığ’da hafta sonu cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Elazığ’da da sürüyor.

Ülke genelinde olduğu gibi akşam itibariyle tekrar başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Elazığ’da hafta sonu cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Elazığ’da da sürüyor. Dün akşam saat 21.00 itibariyle başlayan uygulamada ekipler gece boyu denetimlerini sürdürürken, kentin en işlek cadde ve sokakları bugün sabaha saatlerinden itibaren boş kaldı. Pazartesi günü sabah saat 05.00’e kadar sürecek olan kısıtlama kapsamında hafta sonu ekiplerin düzenli denetim yapacağı bildirildi.

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