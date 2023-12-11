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Elazığ’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı

11.12.2023 10:40 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Elazığ’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. 8-11 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda dolandırıcılık suçundan 21 yıl, hırsızlık suçundan 11 yıl 8 ay, hırsızlık, konut dokunulmazlığı, mala zarar verme suçlarından 10 yıl 2 ay, hırsızlık suçundan 10 yıl, kesinleşmiş hapis cezası olan toplam 4 şahıs yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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