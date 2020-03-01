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Elazığ'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 01.03.2020 19:20 | Son Güncelleme

Elazığ'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

ELAZIĞ (AA) - İdlib’de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Mehmetçik için Elazığ'da gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde İzzetpaşa Camisi’nde kılınan gıyabi cenaze namazı sonrası vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Elazığ Sivil toplum Platformu dönem sözcüsü Servet Yaşar Özdemir, burada yaptığı açıklamada, İdlib'de rejim unsurlarının hain saldırısında şehit olan Mehmetçikler için bir araya geldiklerini söyledi.

Suriye'deki rejim güçlerinin ve onların işbirlikçilerini şiddetle ve nefretle kınadıklarını belirten Özdemir, "Ordumuzun bu hain saldırılarının karşılığını geciktirmeden verdiğine ve misliyle vereceğine inanıyoruz. İdlib'de ve Suriye'de şu an halkı topraklarından arındırma politikası uygulanıyor. Oradaki mazlum insanlar her gün bombalarla öldürülüyor ve yurtlarından göçe zorlanıyor." dedi.

Suriye'deki savaşın ilk yıllarından itibaren göç dalgasının doğrudan muhatabının Türkiye olduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti.

"4 milyondan fazla muhacire ev sahipliği yapan Türkiye ise bir taraftan mazluma kol kanat germeye çalışırken diğer taraftan da zalimlere karşı mücadelesini sürdürüyor." dedi.

Grup slogan atarak Mehmetçiğe destek verdi.

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