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Elazığ'da ikametten hırsızlık iddiası: 2 gözaltı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 03.10.2020 16:15 | Son Güncelleme

Elazığ'da ikametten hırsızlık iddiası: 2 gözaltı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir evden yaklaşık 90 bin lira değerinde döviz ve Türk lirası çaldıkları iddiasıyla iki kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent merkezindeki bir ikametten yaklaşık 90 bin lira değerinde döviz ve Türk lirası çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla iki kadının kimliğini tespit etti.

Adresleri belirlenen şüpheliler S.U. ve Ü.T, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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