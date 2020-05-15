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Elazığ’da iki ayrı trafik kazası: 4 yaralı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 15.05.2020 18:22 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen iki farklı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.İlk kaza, Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarında meydana geldi.

Elazığ’da meydana gelen iki farklı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İlk kaza, Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAR 657 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
İkinci kaza ise Elazığ-Malatya Karayolu Malatya Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 23 FZ 607 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen başka bir araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Her iki kazada yaralanan 4 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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