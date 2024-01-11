Elazığ’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda K.T., R.A. ve A.T.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce üç farklı adrese operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 2 kilo 600 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin ve 650 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

