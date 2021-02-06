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Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele

06.02.2021 09:50 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele

Elazığ’da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmasında bandrolsüz 100 bin adet makaron ile 32 adet kaçak telefon ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Elazığ’da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmasında bandrolsüz 100 bin adet makaron ile 32 adet kaçak telefon ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında il dışından Elazığ’a gelen iki farklı araç tespit edildi. Bunun üzerine araçlar kontrol noktalarında durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada araçlardan birinde piyasa değeri 20 bin TL olan 100 bin adet bandrolsüz makaron, diğer araçta ise 105 bin TL değerinde 32 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Ele geçirilen kaçakçılık malzemeleri ile ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele

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