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Elazığ’da kaldırımlar, görme engelliler için uygun hale getiriliyor

ELAZIĞ HABERLERİ  | 04.07.2020 15:05 | Son Güncelleme

Elazığ’da belediye tarafından kaldırımların görme engelliler için uygun hale getirilmeye devam ettiği bildirildi.Belediye tarafından yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından görme engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla şehrin ana arterlerinde kaldırımların, görme engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirildiği kaydedildi.

Elazığ’da kaldırımlar, görme engelliler için uygun hale getiriliyor

Elazığ’da belediye tarafından kaldırımların görme engelliler için uygun hale getirilmeye devam ettiği bildirildi.
Belediye tarafından yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından görme engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla şehrin ana arterlerinde kaldırımların, görme engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirildiği kaydedildi. Ayrıca, engelli vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya destek sağlamak adına çalışmaların devam edeceği de belirtildi.
Yürütülen çalışmaların memnuniyet verici olduğunu aktaran Altınokta Körler Derneği Elazığ Şube Başkanı Refik Temiz ise,"Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın bizim yaşamlarımızı kolaylaştırmaya yönelik destekleyici çalışmaları bizleri sevindiriyor. Yapılan çalışmalar bizim için gerçekten mükemmel olmuş. Kendilerine teşekkür ediyorum”dedi.

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