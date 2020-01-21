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  4. Elazığ’da karla kapanan 73 köy yolundan 40’ı açıldı

Elazığ’da karla kapanan 73 köy yolundan 40’ı açıldı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 21.01.2020 09:35 | Son Güncelleme

Elazığ’da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 73 köy yolunun 40’ı açıldı, 33’ünde ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.Dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 73 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ’da karla kapanan 73 köy yolundan 40’ı açıldı

Elazığ’da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 73 köy yolunun 40’ı açıldı, 33’ünde ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 73 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının 40’ı Valilik koordinesinde Özel İdare Genel Sekterliğine bağlı "Karla Mücadele" ekipleri tarafından açıldı. Halen kapalı bulunan merkeze bağlı 7, ilçelerden Sivrice’de 10, Maden’de 9, Baskil’de 1, Kovancılar ve Baskil’de ise 3’er olmak üzere toplam 33 köy yolunda ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ise bölgede yağış beklenmediğini ancak buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği bilgisini paylaştı.

Elazığ’da karla kapanan 73 köy yolundan 40’ı açıldı

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