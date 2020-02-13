Elazığ’da karla mücadele

Elazığ’da dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle, belediye ekiplerininde 3 vardiya halinde aralıksız çalışma yaptığı bildirildi.

Kentte kar yağışı 2 gündür etkili oluyor. Şehir merkezinde belediye ekipleri de 10 greyder, 5 kar küreme, tuzlama , 2 solüsyon aracı ve 5 yükleyici kepçe ile karla mücadele çalışması yürütüyor. Ekiplerin 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız çalışma yaptığı belirtilirken, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’da sahada çalışmaları takip ediyor.

Ekiplerin tamamının dün itibariyle sahada olduğunu aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,"Sabaha kadar çalışan ekiplerimiz, tüm ana arterleri ve ana ulaşım akslarını kardan temizleyerek mahallelerdeki ara yollarda da çalışmalarına büyük bir titizlikle devam ediyor. Sabah saatlerinde trafikte buzlanmadan kaynaklı olumsuzlukların yaşanmaması için de gece boyunca tuzlama ve solüsyon araçlarımız devriye çalışmalarını sürdürdü. Tüm bu çalışmalar 3 vardiya halinde ve 24 saat esaslı olarak devam edecek. Yağan kar yapışkan bir özelliğe sahip olduğu için yerle temas ettiği andan kısa bir süre sonra kaldırılması çok zor oluyor. Bunun için ekiplerimiz solüsyon, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını olabildiğince hızlı yapmaya gayret ediyor"dedib

Kar yağışının halen devam etmesi nedeniyle vatandaşları özel araçları yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini istediklerini belirten Şerifoğulları, bu sayede ulaşımın hem güvenli olacağını, hemde ekiplerin çalışmasının kolaylaşacağını kaydetti.

