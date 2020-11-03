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Elazığ’da ‘Kızılay Haftası’ etkinlikleri

ELAZIĞ HABERLERİ  | 03.11.2020 15:30 | Son Güncelleme

Elazığ’da ‘Kızılay Haftası’ dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Türk Kızılay Elazığ Şubesi ‘Kızılay Haftası’ etkinlik düzenlendi.

Elazığ’da ‘Kızılay Haftası’ dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Türk Kızılay Elazığ Şubesi ‘Kızılay Haftası’ etkinlik düzenlendi. Öğretmenevi önünde geçen sene açılışı yapılan Kızılay Sokağı’nda düzenlenen etkinlik kapsamında yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmaları konu alan fotoğraflar sergilendi. Özellikle kentte 24 Ocak’ta meydana gelen depremde çekilen fotoğrafların sergilendiği alana vatandaşlar ilgi gösterdi. Ayrıca sokağa konuşlandırılan ikram aracı ile vatandaşlara ücretsiz çorba servisi yapıldı.
Düzenlemiş oldukları etkinlik hakkında bilgi veren Türk Kızılay Elazığ Şube Müdürü Gökhan Güneş, “ Bugün, 29 Ekim ile 4 Kasım arasında her yıl düzenli olarak kutladığımız Kızılay Haftası’nı icra etmek için Kızılay sokağının açılışını yaptık. Açmış olduğumuz sokakta depremden bu yana özellikle Elazığ’da yapmış olduğumu bütün yardımları gösterebilmek adına fotoğraf karelerinden, o an diye etiketleyebileceğimiz güzel karelerle çalışmaları hem sergilemek hem de Elazığ halkına bunun tanıtımı yapmak istedik. Ayrıca son iki gün boyunca açık olarak olan ikram aracımızda ücretsiz Kızılay çorbası dağıtılarak yine halkımızın yanında olmuş olacağız. Halkımız gelip yaptığımız çalışmaları görmek babında çok istekli hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak istiyor. Buradan bütün halkımızı sergimize davet ediyorum” dedi.
Dün başlayan etkinliğin yarın son bulacağı belirtildi.

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Makfire Eczanesi
Merkez
Tanrıverdi Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
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