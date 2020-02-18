Elazığ'da konteyner kent kurulum çalışmaları sürüyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da konteyner kent kurulum çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından mağduriyetlerin giderilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Mustafa Paşa, Sürsürü ve Abdullah Paşa mahalleleri ile Sivrice ilçesinde hasar tespit çalışmaları tamamlanırken, hasarlı binaların yıkımı, enkaz kaldırma ve altyapı faaliyetleri hummalı şekilde yürütülüyor.

İş makineleriyle ağır hasarlı binaların yıkımı yapılırken, bölgede can ve mal kaybı oluşmaması için güvenlik güçleri yoğun önlem alıyor. Yıkım öncesi kontrollü şekilde binalara girişlerine izin verilen aileler, evlerindeki eşyalarını alıyor.

Başta Türk Kızılay ve AFAD olmak üzere ilgili kuruluşlar, depremzedelerin yaralarının sarılması için bölgede çalışma yapıyor.

- Doğukent'te 700'ün üzerinde konteyner kuruldu

Depremzedelerin kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici barınmalarını sağlamak için Elazığ'ın Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent, Hankendi mahalleleri ile Sivrice ilçesinin Gölbaşı mevkisinde 4 bin 790 konteynerin yer alacağı konteyner kent oluşturuluyor.

Doğukent Mahallesi'nde 900 konteynerin yer alacağı alanda yaklaşık 300 kişinin katılımıyla aralıksız süren çalışmalarda, 10 günde 700'ü aşkın konteynerin kurulumu tamamlandı.

