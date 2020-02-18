YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da konteyner kent kurulum çalışmaları sürüyor

Elazığ'da konteyner kent kurulum çalışmaları sürüyor

ELAZIĞ HABERLERİ  | 18.02.2020 16:48 | Son Güncelleme

Kent merkezi ve Sivrice ilçesinde depremzedelerin geçici barınması için 4 bin 790 konteynerin kurulacağı 5 alanda faaliyetler aralıksız sürüyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da konteyner kent kurulum çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından mağduriyetlerin giderilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Mustafa Paşa, Sürsürü ve Abdullah Paşa mahalleleri ile Sivrice ilçesinde hasar tespit çalışmaları tamamlanırken, hasarlı binaların yıkımı, enkaz kaldırma ve altyapı faaliyetleri hummalı şekilde yürütülüyor.

İş makineleriyle ağır hasarlı binaların yıkımı yapılırken, bölgede can ve mal kaybı oluşmaması için güvenlik güçleri yoğun önlem alıyor. Yıkım öncesi kontrollü şekilde binalara girişlerine izin verilen aileler, evlerindeki eşyalarını alıyor.

Başta Türk Kızılay ve AFAD olmak üzere ilgili kuruluşlar, depremzedelerin yaralarının sarılması için bölgede çalışma yapıyor.

- Doğukent'te 700'ün üzerinde konteyner kuruldu

Depremzedelerin kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici barınmalarını sağlamak için Elazığ'ın Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent, Hankendi mahalleleri ile Sivrice ilçesinin Gölbaşı mevkisinde 4 bin 790 konteynerin yer alacağı konteyner kent oluşturuluyor.

Doğukent Mahallesi'nde 900 konteynerin yer alacağı alanda yaklaşık 300 kişinin katılımıyla aralıksız süren çalışmalarda, 10 günde 700'ü aşkın konteynerin kurulumu tamamlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump 'yok edeceğiz' demişti! İşte tehdit altındaki o noktalarTrump 'yok edeceğiz' demişti! İşte tehdit altındaki o noktalar
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ konteyner kent

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Killik Stadı bakıma alındı

Killik Stadı bakıma alındı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Elazığ Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
05:43
Sabah
07:05
Öğle
12:42
İkindi
15:41
Akşam
18:10
Yatsı
19:27

Elazığ Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Bilim Eczanesi
Merkez
Kuloğlu Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Tuğrul Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elazığ’da minibüs devrildi: 8 yaralı

Elazığ’da minibüs devrildi: 8 yaralı

Elazığ’a 2 bin 500 ton çimento desteği

Elazığ’a 2 bin 500 ton çimento desteği

Elazığ’da kar nedeniyle 19 köy yolu kapalı

Elazığ’da kar nedeniyle 19 köy yolu kapalı

Kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

Kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

Elazığ Valiliği vatandaşları bilgilendirmek için broşür hazırladı

Elazığ Valiliği vatandaşları bilgilendirmek için broşür hazırladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.