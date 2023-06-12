YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da korkutan yangın

Elazığ’da korkutan yangın

12.06.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından ağır hasar alan bir binada çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ağır hasar alan 4 katlı bir binanın 2’nci katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın, kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hafif ticari araç yan yattı, emniyet kemeri hayat kurtardıHafif ticari araç yan yattı, emniyet kemeri hayat kurtardı
Edirne'nin "nostaljik semti" Kaleiçi'nin turizme kazandırılması isteniyorEdirne'nin "nostaljik semti" Kaleiçi'nin turizme kazandırılması isteniyor
Erzurum’da 49 ürünün coğrafi işareti varErzurum’da 49 ürünün coğrafi işareti var
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazartesi

İmsak
03:01
Sabah
04:51
Öğle
12:28
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:37

Elazığ Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Pazartesi

Onur eczanesi
Merkez
Akpinar eczanesi
Kovancilar
Ilkercömert eczanesi
Merkez
Bulutoglu eczanesi
Karakocan
Lavanta eczanesi
Merkez
Kardelen eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.