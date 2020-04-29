YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da Korona tedbiri, Maden ilçesine giriş çıkış kısıtlaması getirildi

Elazığ’da Korona tedbiri, Maden ilçesine giriş çıkış kısıtlaması getirildi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 29.04.2020 17:14 | Son Güncelleme

Elazığ’da Korona virüs tedbirleri kapsamında Maden ilçesine giriş ve çıkışlar zaruri hizmetler haricinde kısıtlandı.Elazığ İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Korona virüs salgını nedeniyle yeni kararlar aldı.

Elazığ’da Korona tedbiri, Maden ilçesine giriş çıkış kısıtlaması getirildi

Elazığ’da Korona virüs tedbirleri kapsamında Maden ilçesine giriş ve çıkışlar zaruri hizmetler haricinde kısıtlandı.
Elazığ İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Korona virüs salgını nedeniyle yeni kararlar aldı. Alanın karar kapsamında Maden ilçesine araç giriş çıkışları kısıtlanırken, ataması yapılan sağlık personellerinin de 14 günlük karantina sürecinden muaf tutularak görev başı yapması kararlaştırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada,"Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, 02.04.2020 tarihli ve 16 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararı ile ilimize dışarıdan gelen herkes için 14 gün boyunca ikametinde karantina tedbiri uygulanmasına ve bu şahısların evlerinden çıkmalarına müsaade edilmemesi kararı verilmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından salgınla mücadele kapsamında KPSS-2020/5 ile yerleştirme işlemi yapılan sağlık personelinin ihtiyaca binaen ivedi olarak göreve başlaması gerektiğinden 14 günlük karantina uygulamasından muaf tutulmasına, yapılacak sağlık kontrolleri neticesine göre göreve başlayış işlemlerinin ivedi şekilde yapılması kararlaştırıldı. İkinci bir karara kadar da Maden ilçesine, sağlık gibi zaruri hizmetler hariç bütün araç giriş çıkışlarının sınırlandırılmasına, bu kısıtlamalara istisna getirme konusunda İlçe Kaymakamı’nın yetkili kalınmasına karar verilmiştir"denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Asimder Başkanı Gülbey: “Ermeniler Kamışlı’da Harp Akademisi Kuruyor”

Asimder Başkanı Gülbey: “Ermeniler Kamışlı’da Harp Akademisi Kuruyor”

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Öztürk Ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu

Öztürk Ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu

TOKİ’nin kura tarihi korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi

TOKİ’nin kura tarihi korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi

Elazığ Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
03:48
Sabah
05:21
Öğle
12:26
İkindi
16:13
Akşam
19:20
Yatsı
20:46

Elazığ Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Beray Eczanesi
Merkez
İlkbahar Eczanesi
Merkez
Sağlam Eczanesi
Merkez
Sarıçiçek Eczanesi
Merkez
Karakoçan Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Elazığ’a Korona tedbiri, bazı caddelere yaya kısıtlaması getirildi

Elazığ’a Korona tedbiri, bazı caddelere yaya kısıtlaması getirildi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Elazığ’daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Elazığ’daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.