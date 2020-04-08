Elazığ'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 195 kişiye 266 bin 742 lira ceza kesildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere uymayan 195 kişiye toplam 266 bin 742 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Hıfzıssıhha Meclis kararları doğrultusunda Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında iş yerleri ve sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilenlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kentte 19 Mart'tan bugüne dek gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlardan kurallara uymayan 126 kişiye Kabahatler Kanununa göre toplam 49 bin 392 lira, çeşitli tedbirlere uymayan 69 kişiye de İl Hıfzıssıhha Kanunu hükmünce toplam 217 bin 350 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, kapalı olması gerekirken faaliyetlerini devam ettirdiği belirlenen 4 derneğe Kabahatler Kanunu hükmünce 1568 lira, 1 dernek ile 3 kahvehaneye de Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

