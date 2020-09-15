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Elazığ'da LGS'ye hazırlanan dezavantajlı öğrencilere Türk Kızılaydan ücretsiz eğitim

ELAZIĞ HABERLERİ  | 15.09.2020 16:03 | Son Güncelleme

Elazığ'da LGS'ye hazırlanan dezavantajlı öğrencilere Türk Kızılaydan ücretsiz eğitim

ELAZIĞ (AA) - Türk Kızılay Elazığ Şubesi, ilde Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan, dezavantajlı öğrencilere ücretsiz eğitim verecek.

"Türk Kızılay ile Başarıya Adım Adım Projesi" kapsamında Elazığ Türk Kızılay Şubesinde seviye belirleme sınavı yapılacak.

Sınavda ilk 20'ye giren ve maddi durumu iyi olmayan öğrenciler gönüllü öğretmenlerden eğitim alacak.

Kızılay Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, sosyal sorumluluk projesi kapsamında LGS sınavına girecek ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak için kurs açtıklarını söyledi.

Kurs merkezinde eğitim alacak öğrencileri dezavantajlı gruplar arasında seviye tespit sınavı ile belirleyeceklerini ifade eden Kızılkaya, şöyle konuştu:

"20 öğrencimize burada eğitim vererek en iyi şekilde okullarını bitirmelerini sağlamayı planlıyoruz. Bu kursları önümüzdeki yıllarda farklı sınıfları kapsayacak şekilde de devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu yıl LGS sınavına girecek öğrencilerimizin yanındayız. Diğer zamanlarda diğer grupların yanında olmaya devam edeceğiz. Burada özellikle belirtmek istediğim konu alanlarında kendilerini yetiştirmiş, gönüllü öğretmenlerimiz tarafından bu eğitimler verilecek."

Kızılkaya, eğitim verdikleri, LGS'de 20 öğrenci arasında ilk üçe giren öğrencilere de lise boyunca burs vereceklerini belirtti.

Elazığ Genç Kızılay İl Başkanı Fatih Bozkurt da hayata geçirdikleri proje ile dezavantajlı ailelerin çocuklarına yeni kapılar açmayı hedeflediklerini aktardı.

Bu proje de 20 çocuğun hayallerine kavuşması için öncülük yapacaklarını dile getiren Bozkurt, "Hazırladığımız sınıflarda her yıl 20 ihtiyaç sahibi öğrencimizin eğitimlerine destek olacağız. Elazığ'da dezavantajlı, eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın hayata tutunmasını sağlamak adına ellerinden tutacağız." diye konuştu

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