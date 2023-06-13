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Elazığ’da Mayıs ayında 258 trafik kazası meydana geldi

13.06.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan trafik istatistik bülteninde, Elazığ’da Mayıs ayında meydana gelen 258 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 164 kişi de yaralandı.

Elazığ’da Mayıs ayında 258 trafik kazası meydana geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Elazığ’da mayıs ayında 258 trafik kazası meydana geldi. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 258 kazada 164 kişi yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 130’u yaralamalı olurken, 128’i ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:
’’Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."

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