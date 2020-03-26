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Elazığ’da mesire ve piknik alanları kullanıma kapatıldı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 26.03.2020 17:02 | Son Güncelleme

Korana virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Elazığ’da mesire ve piknik alanları kullanıma kapatıldı, uyarı tabelaları asıldı.Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüse karşı ülke genelinde de önlemler artarak devam ediyor.

Korana virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Elazığ’da mesire ve piknik alanları kullanıma kapatıldı, uyarı tabelaları asıldı.
Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüse karşı ülke genelinde de önlemler artarak devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ’da belediye tarafından kentte bulunan mesire ve piknik alanları kapatıldı. Şehit Polis Fethi Sekin,Cip Mesire Alanlar ve Kültür Park’ı kapattı. Kapanan alanlara ‘Elazığ Evde Kal’ afişleri asıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada,"Elazığ Belediyesi olarak Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından toplum sağlığını korumak adına hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir. Korona virüs salgınıyla mücadelede vatandaşlarımızın da evlerinde kalarak, toplu kullanım alanlarından uzak durmaları büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda alınan önlemler kapsamında sosyal tesisleri daha önceden kapatılan Kültür Park ile Şehit Polis Fethi Sekin ve Cip Mesire Alanlarımız ikinci bir talimata kadar kullanıma kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere ilişkin gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz” denildi.

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