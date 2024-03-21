YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da okul önü denetimleri sürüyor

Elazığ’da okul önü denetimleri sürüyor

İHA İHA
21.03.2024 11:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da polis ekiplerince çocukların güvenliği için okul önlerinde denetimler devam ediyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri ve her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi. İl merkezinde 8 ekip ve 18 personel ile Arif Nihat Asya Ortaokulu, Şehit Fethi Murat İlkokulu, Hıdır Sever Anadolu Lisesi önü ve çevresinde şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları ve iş yerlerinde uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Uygulamaların devam edeceği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandıAğaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
2 aydır kayıptı, ailesi televizyon programına katıldı2 aydır kayıptı, ailesi televizyon programına katıldı
Öğretmenler Çanakkale’ye gidemeyen öğrencilere okulda Çanakkale Müzesi oluşturduÖğretmenler Çanakkale’ye gidemeyen öğrencilere okulda Çanakkale Müzesi oluşturdu
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 21 Mart Perşembe

İmsak
04:56
Sabah
06:18
Öğle
12:35
İkindi
16:01
Akşam
18:43
Yatsı
20:00

Elazığ Nöbetçi Eczaneler21 Mart Perşembe

Sifa eczanesi
Karakocan
Derman eczanesi
Kovancilar
Çakilcioglu eczanesi
Merkez
Tuba eczanesi
Merkez
Çaydaçira eczanesi
Merkez
Ayse eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.