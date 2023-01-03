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Elazığ'da okulun bahçesinde arkadaşını bıçakla öldüren lise öğrencisi tutuklandı

03.01.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'ın Palu ilçesinde okulun bahçesinde arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli lise öğrencisi tutuklandı.

Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan E.D'yi (17) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan Ş.K'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Palu Adliyesi'ne sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün, Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan E.D. ve Ş.K, okulun arka bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ş.K. arkadaşı E.D'yi bıçakla yaralamıştı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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