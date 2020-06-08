YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da okulun çatısında bulunan, ABD'nin gönderdiği yağlar analiz edilecek

Elazığ'da okulun çatısında bulunan, ABD'nin gönderdiği yağlar analiz edilecek

ELAZIĞ HABERLERİ  | 08.06.2020 15:28 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Ağın ilçesinde depremde gördüğü hasar nedeniyle tahliye edilen okulun çatısında bulunan 81 teneke yağ incelenmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gönderildi - Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu: - "İnşallah en yakın zamanda analizden çıkacak sonuç tüm kamuoyunu aydınlatır"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Ağın ilçesinde bir okulun çatı katında bulunan ve ABD'den yaklaşık 50 yıl önce yardım amaçlı gönderildiği belirtilen yağlar analiz edilecek.

Kentte 24 Ocak'ta meydana gelen depremde ağır hasar gördüğü için yıkım kararı verilen Ağın'daki Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulunun çatı katında, 81 teneke eritilmiş yağ bulundu.

Okulun yıkım işini üstlenen Ağın Belediyesi çalışanlarınca bulunan, üretim ve son kullanım tarihi belli olmayan ve üzerinde "Eritilmiş sade yağ, Amerika Birleşik Devletleri halkı tarafından hediye edilmiştir, satılamaz veya değiş tokuş yapılamaz" yazılı yağlar, analiz edilmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Ürünlerin teslimi sırasında açıklama yapan Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, depremde hasar gören ve tahliyesine başlanan okulun çatısının söküldüğü sırada 81 teneke içerisinde yağ bulduklarını belirtti.

"Üzerindeki bilgiden ve yaptığımız araştırmalardan yola çıkarak söz konusu yağların ABD tarafından 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gönderilmiş olabileceğini tahmin ediyoruz." diyen Uslu, şunları kaydetti:

"Yapmış olduğumuz araştırmada 1948 yılında Marshall Yardımına Türkiye'nin de dahil edildiğini biliyoruz. Okulun 1960'da yapıldığı söyleniyor. Yani bu yağların 1960 veya 1970'li yıllarda gönderildiğini düşünüyoruz. Kimi arkadaşlar, okul müdürlerinin bunları öğrencilere yedirmemek için saklamış olabileceğini söylüyor. Bir sürü yorum var. Ne amaçla saklanmış, bugüne kadar nasıl kalmış onu şimdilik bilemiyoruz."

- Analize gönderildi

"Marshall Yardımı kapsamında ABD'nin Türkiye'ye süt tozu yardımında da bulunduğu ancak daha sonraki yıllarda, gönderilen bu ürünlerin çocuklarda felç gibi hastalıklara neden olduğu ile ilgili açıklamalarda bulunuluyor." ifadesini kullanan Uslu, bu nedenle yağları analizi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne teslim ettiklerini aktardı.

Uslu, "İnşallah en yakın zamanda analizden çıkacak sonuç tüm kamuoyunu aydınlatır. Bununla ilgili daha sonra yine kamuoyuna açıklamada bulunacağız." diye konuştu.

- "Mevzuat çerçevesinde gereken ne ise yapacağız"

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan ise yağları teslim aldıklarını belirterek mevzuat uyarınca yağları muhafaza altına aldıklarını aktardı.

Karahan, "Gereken ne ise yapacağız ve bunları kamuoyu ile paylaşacağız. Tabii ilgi çekici bir konu. Bizim gıda mevzuatında imalatı yapılan ürünlerin tamamında hangi tarihte üretildiği ve son tüketim tarihi yazılıdır. Ancak bu kutuların üzerinde yapmış olduğumuz incelemede hem üretim hem de son tüketim tarihine dair bir bilgi de yok. Tamamı yapılacak analizler sonucunda ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Pakdemirli’den tarım işçilerine başsağlığı mesajı

Bakan Pakdemirli’den tarım işçilerine başsağlığı mesajı

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Erzurum Uzundere Barajı milli ekonomiye her yıl 1 trilyonluk değer katacak

Erzurum Uzundere Barajı milli ekonomiye her yıl 1 trilyonluk değer katacak

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Normalleşme süreci başladı, vatandaşlar yaylaya akın etti

Normalleşme süreci başladı, vatandaşlar yaylaya akın etti

Elazığ Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
03:02
Sabah
04:51
Öğle
12:27
İkindi
16:22
Akşam
19:53
Yatsı
21:35

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Akçiçek Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Tatarlar Eczanesi
Merkez
Tataroğlu Eczanesi
Merkez
Karakoçan Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Elazığ’da üst yapı çalışmaları

Elazığ’da üst yapı çalışmaları

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Elazığ'da 3 yıl önce silahlı saldırıda öldürülen Prof. Dr. Berilgen anıldı

Elazığ'da 3 yıl önce silahlı saldırıda öldürülen Prof. Dr. Berilgen anıldı

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

Yanılmaz Ailesinin Mutlu Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.