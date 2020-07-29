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Elazığ’da orman yangını, 30 dönüm zarar gördü

ELAZIĞ HABERLERİ  | 29.07.2020 23:43 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Keban ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elazığ’ın Keban ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 30 dönümlük ormanlık alan ve bazı bahçeler zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Ulupınar köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangın, kısa sürede çevredeki bahçelere de sıçradı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine başta Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olmak üzere Elazığ ve Keban’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, saatler süren çalışma sonrasında yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında, 30 dönümlük ormanlık alan ve bazı bahçeler zarar gördü.

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