YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da Park Yapım Projesinde sona gelindi

Elazığ’da Park Yapım Projesinde sona gelindi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 19.08.2020 16:23 | Son Güncelleme

Elazığ’da ‘Ulukent Mahallesi Kanal Yanı Çevre Düzenlemesi ve Park Yapım Projesi’nin büyük oranda tamamlandığı bildirildi.Şehrin doğu bölgesine prestij kazandıracak olan ‘Ulukent Mahallesi Kanal Yanı Çevre Düzenlemesi ve Park Yapım Projesi’nde sona gelindi.

Elazığ’da Park Yapım Projesinde sona gelindi

Elazığ’da ‘Ulukent Mahallesi Kanal Yanı Çevre Düzenlemesi ve Park Yapım Projesi’nin büyük oranda tamamlandığı bildirildi.
Şehrin doğu bölgesine prestij kazandıracak olan ‘Ulukent Mahallesi Kanal Yanı Çevre Düzenlemesi ve Park Yapım Projesi’nde sona gelindi. Ulukent ve Doğukent mahalleleri başta olmak üzere şehrin doğusuna canlılık kazandıracak proje kapsamında, kazı dolgu ve kanal sağ-sol perde duvar çalışmaları tamamlandı. Elektrik tesisatı alt yapı çalışmalarının da bittiği alanda, oturma alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları yapım çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.
Toplam 37 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen park alanında, 27 bin metrekare yeşil alan, 248 metrekare çocuk oyun alanı, 84 metre kare fitness alanı, bin 760 metrekare bisiklet yolu ve 2 bin 768 metrekare gezinti yolu yer alacağı kaydedildi.

Elazığ’da Park Yapım Projesinde sona gelindi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:03
Sabah
05:34
Öğle
12:32
İkindi
16:17
Akşam
19:20
Yatsı
20:44

Elazığ Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Gökler Eczanesi
Merkez
Göktuğ Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Selmanoğlu Eczanesi
Merkez
Cannur Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Elazığ’da trafo merkezinde yangın
Elazığ’da trafo merkezinde yangın
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Meteoroloji uyardı, 4 ilde yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı, 4 ilde yağış bekleniyor
Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı
Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.