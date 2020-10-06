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Elazığ’da polisin şüphelendiği şahıstan, kokain ele geçirildi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 06.10.2020 10:56 | Son Güncelleme

Elazığ polisinin yaptığı çalışmada durdurulan bir otobüste şüphelenilen şahsın çantasından taş kokain ele geçirildi.

Elazığ polisinin yaptığı çalışmada durdurulan bir otobüste şüphelenilen şahsın çantasından taş kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında durdurulan bir yolcu otobüsünde inceleme yapıldı. Bu sırada polis,yolculardan M.S’den şüphelenerek, çantasında arama yaptı. Yapılan aramada 82 gram taş kokain ele geçirildi.
Emniyete götürülen M.S. ifadesinin alınmasının ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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